"الانتقام الإباحي" يهز جلسة الكنيست الإسرائيلي 

2022/01/24 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مسؤولون في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، منع المعارضين للقاحات من مشاركة شاشاتهم عبر تطبيق "زوم"، بعد أن عرض ناشط صورا إباحية في جلسة أمام لجنة الدستور والقانون والعدالة، وذلك كنوع من التظاهر والانتقام.

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