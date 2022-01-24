الصحة العالمية: الظروف مثالية لظهور المزيد من متحورات كورونا

2022/01/24 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا “سارس كوف 2” إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور “أوميكرون” قبل تسعة أسابيع فقط، تم […]

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