2022/01/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوقي يقيم معرض حياة الماء بغداد – الزمان افتتح نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الاحد الماضي وعلى قاعات النقابة التشكيلية معرض الفنان محمد شوقي بعنوان (حياة الماء )، بحضورامين بغداد المهندس علاء معن وسفير اليونسكو للسلام الفنان نصير شمة ونخب فنية وإعلامية ثقافية تهتم بشأن الفن التشكيلي وتطوره.وحظي المعرض باعجاب وثناء الحاضرين وتتواصل فعالياته […]

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