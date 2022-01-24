2022/01/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يارا تطرح أغنيتها الجديدة بيروت – الزمان طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة (من ورا قلبي)، عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).وهي من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع موسيقي: شريف قاسم، وتم طرحها على طريقة الفيديو لاريكس.وكانت يارا قد طرحت مؤخرًا أغنيتها (أنا رحت منك) باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يارا تطرح أغنيتها الجديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يارا تطرح أغنيتها الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).