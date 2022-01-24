2022/01/24 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نخيل عراقي تتوّج شمة رئيساً فخرياً لها العطار يقود بيت العود في أمسية تجمع الإبداع بالتراث بغداد – ياسين ياس توجت منظمة نخيل عراقي الثقافية السبت الماضي الموسيقار نصير شمة رئيسا فخريا لها ومشرفا على نشاطاتها القادمة عراقيا وعربيا ودوليا، بجلسة اقيمت في مقر المنظمة قدمتها الاعلامية حنين غانم.وقال رئيس المنظمة الشاعر مجاهد ابو […]

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