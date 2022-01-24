خبير زراعي يحدد سبباً يؤخر حسم ملف المياه مع تركيا

2022/01/24 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير الزراعي تحسين الموسوي، اليوم الإثنين، عن تأخر حسم ملف المياه مع تركيا بسبب قلة هطول الأمطار خلال الموسم الحالي.وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع المؤشرات تؤكد ان الموسم الحالي هو موسم جفاف وهو ما تسبب بارتفاع اسعار المحاصيل الاستراتيجية والأسمدة والمبيدات".وأضاف، أن "الخزين المائي للعراق متدني جداً وكذلك وانخفاض في مناسيب مياه الأهوار رغم رسائل الطمأنة التي تبعثها وزارة الموارد المائية "مؤكداً أن "وزارة الموارد لن تستطيع تحديد كمية الخزين المتوفرة في السدود العراقية".وتابع، أن "تأخر حسم ملف المياه مع الجانب التركي هو بسبب قلة هطول الأمطار خلال الموسم الحالي وهو ما شكل مخاوف لدى تركيا من ضربة جفاف".وأشار الموسوي، أنه "لدينا أمل بالغطاء الثلجي عند ذوبانه ان يعوض النقص الحاصل بالخزين المائي العراقي".

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