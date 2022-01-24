2022/01/24 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حصل الصحفي الاستقصائي عمار الصالح في محافظة البصرة جنوب العراق على شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر بعد مناقشة رسالته الموسومة (تاريخ الصحافة الفلسطينية في حيفا جريدة الكرمل أنموذجا (1908-1939) في جامعة البصرة كلية الآداب

واهدى الصالح رسالته الى رفيق دربه وصديقه وزميله الصحفي الشهيد احمد عبد الصمد حيث وصف دماء احمد عبد الصمد بألوان اللوحة التي رسمت سماء الوطن

يذكر ان الصحفي احمد عبد الصمد قد اغتيل على يد ما يعرف بفرقة الموت في العاشر من شهر كانون الثاني من عام 2020 ،وتمت محاكمة عدد من قاتليه بالإعدام فيما لا يزال الاخرين هاربين الى جهات مجهولة دون ان يتم القاء القبض عليهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..صحفي بصري يحصل على شهادة الماجستير ويهديها لزميله احمد عبد الصمد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..صحفي بصري يحصل على شهادة الماجستير ويهديها لزميله احمد عبد الصمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).