2022/01/24 | 22:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاط بالعديد من بساتين النخيل و الحمضيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 600 مليون دينار لإحياء السياحة في سدة الهندية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 600 مليون دينار لإحياء السياحة في سدة الهندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).