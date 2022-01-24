السيد الصدر : كنا وما زلنا نقدم المصلحة العامة على الخاصة والسلم الأهلي خط أحمر

2022/01/24 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أنه كان وما زال يقدم المصلحة العامة على الخاصة، فيما أشار إلى أن السلم الأهلي خط أحمر.وقال السيد الصدر في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نحن كنا وما زلنا نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة"، لافتاً إلى أن "الإشكال الذي كان يطرح أن مقتدى الصدر ينحو منحى ضد التشيع وضد الشيعة".وأضاف: "في حكومة الكاظمي تنازلنا عن الوزراء، ورفضت رفضاً قاطعاً بأن تكون هناك أي وزارة للتيار الصدري"، مشدداً على ضرورة "تنظيم الحشد الشعبي وإرجاع هيبته وسمعته لأن الكثير من الأعداد يحاول تشويه سمعته".وأشار إلى أنه "في تغريدة سابقة وتحديداً في الشهر 12 من العام الماضي دعوت للملمة البيت الشيعي، ولم أتلق أي إيجابية منهم أو أي تفاعل بهذا الخصوص نهائياً"، مضيفاً: "كما دعوتهم إلى طاعة المرجعية ومركزية المرجعية والأخذ بأوامرها وقرارتها".وتابع: "بعد انسحابنا أصر الكثير من الجهات السياسية على أن نرجع إلى الانتخابات، فوقعوا على وثيقة إصلاحية من أجل الرجوع إلى الانتخابات، فسارعت إلى كتابة شروط موجودة وسنعلن عنها أيضاً"، مبيناً أن "من ضمن الشروط حل الفصائل وتسليم السلاح إلى الدولة ومحاربة الفساد".ولفت إلى أن "الشروط مكونة من 15 إلى 20 نقطة ولم يوقعوا عليها"، مشدداً على أن "لا يهددوا السلم الأهلي ببياناتهم فالسلم الأهلي خط أحمر".

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