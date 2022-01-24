الربط الكهربائي والتبادل التجاري.. جملة مشاريع عراقية - سعودية مشتركة

2022/01/24 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية، الإثنين، أن هناك دعوات لفتح المزيد من المنافذ الحدودية مع العراق وفرص استثمارية في 7 قطاعات، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي سيجعل البلدين بلداً واحدا.

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وقال رئيس الاتحاد، عجلان عبد العزيز العجلان، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (24 كانون الثاني 2022): إن "القطاع الخاص السعودي متفائل وكله ثقة بالدعم الكبير للقيادات السياسية العراقية - السعودية لتطوير ودعم الاقتصاد والاستثمار وهناك رغبة مؤكدة بين القطاعين الخاصين في البلدين"، لافتاً إلى أن "هناك فرصاً هائلة موجودة في العراق والسعودية ومصلحة مشتركة للبلدين لتطوير هذه العلاقات".

وأضاف العجلان، "نعول على القطاعين الخاصين في تطوير العلاقات وهناك اجتماعات مستمرة لتذليل جميع التحديات"، مؤكداً "ضرورة استثمار الفرص المتاحة".

ولفت إلى أن "هناك دعوة الى فتح المزيد من المنافذ الحدودية بين البلدين"، مشيراً إلى أن "المسؤولين في العراق والسعودية أبدوا رغبتهم في حل المشاكل وهو ما يمثل موضع سعادة لأن القيادات في العراق والسعودية تدعم هذا الاتجاه".

وأكد، أن "نسبة التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت 15‎%‎ خلال العام الماضي وهي تعد نسبة مهمة"، متوقعاً أن "تتضاعف النسبة بمتابعة القطاعين الخاصين وبدعم القيادات السياسية".

وأشار إلى أن "هناك استثمارات في كل المجالات منها سبعة في المياه والطاقة والغذاء والتصنيع والتجارة والترفيه والسياحة، وأن الربط الكهربائي قريباً سيجعل العراق والسعودية بلداً واحداً"، لافتاً إلى أن "العراق أمامه مجالات للنمو والنجاح والجذب للشركات العالمية لأنه بلد صاحب خيرات كبيرة إضافة الى أن هناك روابط مشتركة بين البلدين".

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