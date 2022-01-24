البنتاغون: 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب للانتشار مع تواجد قوات روسية على حدود أوكرانيا

2022/01/24 | 22:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، أنه تم وضع ما يصل إلى 8,500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لأوامر بالانتشار، حيث تتواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

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