"سنتكوم" تكشف تفاصيل اعتراض صاروخين من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات

2022/01/24 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الإثنين، أن قواتها في الإمارات اعترضت "تهديدين صاروخيين" باستخدام منظومة "باتريوت".

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