إيطاليا تسجل أكثر من 138 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/01/24 | 22:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 138860 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد.وذكرت الهيئة في النشرة الصحية أنه تم تسجيل 227 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 143523 شخصا.ولفتت إلى أن أعداد المقبولين في المستشفيات يتزايد مرة أخرى، إذ أن هناك حاليا 19627 مريضا في […]

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