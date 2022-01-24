الشمري يعلن مقتل ستة عناصر من 'داعش' شمالي بغداد

2022/01/24 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، الاثنين، عن مقتل ستة عناصر من "داعش" شمالي بغداد.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم قتل 6 من الدواعش شمال بغداد".

وأضاف الشمري أن "قتلهم تم بضربة من القوة الجوية ومشاة الفرقة السادسة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل عدد من عناصر من "داعش" بعمليات نوعية لجهاز الأمن الوطني شمالي بغداد.

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