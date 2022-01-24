2022/01/24 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة ان ما يصدر عنها من بيانات

رسمية ينشر في الموقع الرسمي الخاص بها

وبينت ان ما يتم تداوله في مواقع

التواصل الاجتماعي باسم العتبة

الحسينية لايمثل راي العتبة بتا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية المقدسة تحذر اي جهة تعمل باسمها في مواقع التواصل الاجتماعي بالملاحقة القانونية:ما ينشر في مواقع التواصل لايمثل راي العتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية المقدسة تحذر اي جهة تعمل باسمها في مواقع التواصل الاجتماعي بالملاحقة القانونية:ما ينشر في مواقع التواصل لايمثل راي العتبة الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).