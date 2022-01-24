2022/01/24 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الاثنين، على مصطلح “الاغلبية”، المتداول في السياسة العراقية، مشيرة الى ان بعض العناوين الجميلة تخفي خلفها عواقب كبيرة.وقالت الفتلاوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز، تحت عنوان (الأغلبية ) ستُضيعون حقوق الأغلبية وستندمون عاجلاً ام آجلاً”، تذكروا ذلك”.واضافت “بعض العناوين الجميلة تخفي خلفها عواقب […]

ظهرت المقالة الفتلاوي تعلق على مصطلح “الاغلبية”: بعض العناوين الجميلة تخفي خلفها عواقب كبيرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي تعلق على مصطلح “الاغلبية”: بعض العناوين الجميلة تخفي خلفها عواقب كبيرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي تعلق على مصطلح “الاغلبية”: بعض العناوين الجميلة تخفي خلفها عواقب كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).