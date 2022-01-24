التربية تصدر تعليمات جديدة بشأن المشمولين بنظام المحاولات

2022/01/24 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت وزارة التربية، تعليمات جديدة بشأن طلبة السادس الاعدادي المشمولين بنظام المحاولات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على ما جاء بقرار هيئة الرأي بجلستها المرقّمة (١) في ٢٠٢٢/١/١٩ السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين ( الصباحية والمسائية ) الراسبين منهم بدرس واحد او درسين لسنتين او لسنة واحدة للعام الدراسي (2020-2021) باداء الامتحانات وفق نظام المحاولات للعام الدراسي (2021-2022) تنسب الآتي :١- يشمل الطلبة بالمحاولات الراسبين بدرس واحد او درسين للعام الدراسي (2020-2021) وللدراستين الصباحية والمسائية ويشترط ان تكون لديه سنة رسوب واحدة في الصف السادس الاعدادي او سنتين متتالية .2- يعفى الطالب المشمول بالمحاولات من اداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة .3- يحتفظ الطالب المشمول بالمحاولات برقمه الامتحاني للعام الماضي ولا يجوز نقله الى مدرسة اخرى . ٤- تقوم مراكز فحص الدراسة الاعدادية بإعداد الاستمارة الخاصة بالطلبة المشمولين بنظام المحاولات وارسالها الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة .5- يكون العام الدراسي (2021-2022) هو آخر عام يتم العمل فيه بنظام المحاولات .

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