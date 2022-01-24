بعد الضربة الجوية.. الحشد يشتبك مع داعش في الطارمية

2022/01/24 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الضربة الجوية..الحشد الشعبي يشتبك مع داعش في الطارمية يتبع…

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الحشد يشتبك مع داعش في الطارمية أولاً على ايرث نيوز.

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