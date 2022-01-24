فيديو.. آلاء حسين ’تنفعل’ بشأن قضية مسرح الرشيد: لن نقبل

2022/01/24 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت الفنانة العراقية آلاء حسين، الاثنين، رسالة إلى الجهات الحكومة المعنية بشأن قرار وزارة الاسكان إزالة مسرح الرشيد، فيما أكدت أن الفانيين مستعدين للوقوف كـ "دروع بشرية" لمنع تنفيذ هذا القرار.

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وظهرت حسين في مقطع مصور، تابعه "ناس"، (24 كانون الثاني 2022)، وبدت منفعلة وحزينة ومستغربة من هذا القرار، حيث تسألت عن سبب اصداره في هذا الوقت بالتحديد!.

وأكدت أن مسرح الرشيد والذي هو جزء من دائرة السينما والمسرح قد تم اعماره بجهود ذاتية، ولم توفر أي جهة حكومة أو منظمة عالمية أي نوع من أنواع الدعم.

وأعلنت عن أن الفانيين سينظمون وقفة احتجاجية يوم أمس، مبينة أنهم مستعدين للوقوف كـ "دروع بشرية" لمنع تنفيذ هذا القرار.

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