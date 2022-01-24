2022/01/24 | 23:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MkzRHV40HsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يطلب من الشاعر عمر القره غولي ان يترافع عنه في المحاكم بصفته قانوني | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يطلب من الشاعر عمر القره غولي ان يترافع عنه في المحاكم بصفته قانوني | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).