2022/01/24 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6QPj8X6A8nM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقت إضافي مع هشام محمد | ظروف غير طبيعية تواجه منتخبنا الوطني في إيران) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقت إضافي مع هشام محمد | ظروف غير طبيعية تواجه منتخبنا الوطني في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).