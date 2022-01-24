2022/01/24 | 23:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mWHZgB8_pAE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين قوى سياسية وموقفه من الحشد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين قوى سياسية وموقفه من الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).