2022/01/24 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، إنه "لا مساومة" مع حركة طالبان بشأن حقوق المرأة في أفغانستان، مُضيفًا أنه ينبغي عودة الفتيات إلى المدارس، مشددًا أن الإسلام يسمح بذلك، جاء ذلك خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، حاورته فيها الزميلة، كريستيان أمانبور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حامد كرزاي: "لا مساومة" مع طالبان بشأن حقوق المرأة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حامد كرزاي: "لا مساومة" مع طالبان بشأن حقوق المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).