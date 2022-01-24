التربية تصدر خمسة قرارات جديدة تخص طلبة السادس الاعدادي الراسبين

2022/01/24 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة التربية ، اليوم الاثنين، خمسة قرارات جديدة تخص طلبة السادس الاعدادي الراسبين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على ما جاء بقرار هيئة الرأي بجلستها المرقّمة (١) في ٢٠٢٢/١/١٩ السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين ( الصباحية والمسائية ) الراسبين منهم بدرس واحد او درسين لسنتين او لسنة واحدة للعام الدراسي (2020-2021) باداء الامتحانات وفق نظام المحاولات للعام الدراسي (2021-2022) تنسب الآتي :

١- يشمل الطلبة بالمحاولات الراسبين بدرس واحد او درسين للعام الدراسي (2020-2021) وللدراستين الصباحية والمسائية ويشترط ان تكون لديه سنة رسوب واحدة في الصف السادس الاعدادي او سنتين متتالية .

2- يعفى الطالب المشمول بالمحاولات من اداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة .

3- يحتفظ الطالب المشمول بالمحاولات برقمه الامتحاني للعام الماضي ولا يجوز نقله الى مدرسة اخرى .

٤- تقوم مراكز فحص الدراسة الاعدادية بإعداد الاستمارة الخاصة بالطلبة المشمولين بنظام المحاولات وارسالها الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة .

5- يكون العام الدراسي (2021-2022) هو آخر عام يتم العمل فيه بنظام المحاولات .

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