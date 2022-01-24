2022/01/24 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إذا قلق الامريكان على وضع الديمقراطية وحقوق البشر ببلد ما ، فقولوا أنهم سيدمرونه بالغزو فإن لم يستطيعوا فبالقصف الجبان عن بعد ، فإن لم يفعلوا فبالحصار الوحشي ، فإن فشلوا فبتحريك الأذرع الفتاكة لصندوق النهب الدولي ودكاكين امم غوتيريش وتلفزيونات المرتزقة والتضليل والتجهيل والتيئيس وداعش وأخواتها بالرضاعة ، أو بالمرتزقة الأوغاد الذين يحملون على […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا والعدو المفيد-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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