أمريكا والعدو المفيد-علي السوداني

2022/01/24 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا‭ ‬قلق‭ ‬الامريكان‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬البشر‭ ‬ببلد‭ ‬ما‭ ‬،‭ ‬فقولوا‭ ‬أنهم‭ ‬سيدمرونه‭ ‬بالغزو‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬فبالقصف‭ ‬الجبان‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يفعلوا‭ ‬فبالحصار‭ ‬الوحشي‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬فشلوا‭ ‬فبتحريك‭ ‬الأذرع‭ ‬الفتاكة‭ ‬لصندوق‭ ‬النهب‭ ‬الدولي‭ ‬ودكاكين‭ ‬امم‭ ‬غوتيريش‭ ‬وتلفزيونات‭ ‬المرتزقة‭ ‬والتضليل‭ ‬والتجهيل‭ ‬والتيئيس‭ ‬وداعش‭ ‬وأخواتها‭ ‬بالرضاعة‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬بالمرتزقة‭ ‬الأوغاد‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬على‭ […]

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