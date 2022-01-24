تاريخ مضطرب وماض عنصري للأمريكان يهيمنان على مهرجان ساندانس السينمائي

2022/01/24 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسلّط‭ ‬مهرجان‭ “‬ساندانس‭” ‬السينمائي‭ ‬الضوء‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬المضطرب‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وماضيها‭ ‬العنصري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬أفلام‭ ‬تتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬سفينة‭ ‬معروفة‭ ‬لنقل‭ ‬العبيد‭ ‬إلى‭ ‬النزعة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتعامل‭ ‬بها‭ ‬الشرطة‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬حركة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭.‬ ويعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬للسنة‭ […]

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