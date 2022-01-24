سبايدرمان يستعيد الصدارة بعد تنافس شديد مع سكريم

2022/01/24 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عاد‭ ‬فيلم‭ “‬سبايدر‭-‬مان‭: ‬نو‭ ‬واي‭ ‬هوم‭” ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬تحقيقه‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬14،1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬شركة‭ “‬إكزيبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬وهذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬كوفيد‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ […]

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