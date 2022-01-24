“عن طريق الدم” عالم مصري يتوصل إلى اكتشاف ضخم يحاصر السرطان

2022/01/24 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح عالم مصري شاب في التوصل إلى اكتشاف يمثل نقلة نوعية في مواجهة مرض السرطان، الذي يتطور في كثير من الأحيان دون اكتشاف مبكر.وتوصل العالم كيرلس شهدي إلى أن أورام السرطان تفرز مادة وراثية سائلة في دم المريض ومن خلال تلك المادة وتحليلها يمكن الحصول على ملايين المعلومات عن تطورات المرض.ومن […]

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