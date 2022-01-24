فلنعزز المقاومة المتصاعدة لإسقاط الانقلاب.. - الحزب الشيوعي السوداني

2022/01/24 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني سكرتارية اللجنة المركزيةبيان جماهيري؛٭-;- فلنعزز المقاومة المتصاعدة لإسقاط الانقلاب..٭-;- موازنة 2022 تصب الزيت على النار..٭-;- لا للتدخل الخارجي وإهدار السيادة الوطنية..تفجر غضب الجماهير نارا..



وانداحت موجات المقاومة الجماهيرية لإسقاط الانقلاب بعد مجزرة 17 يناير التي راح ضحيتها (7) شهداء و(167) جريحًا..



واستمرار القمع الوحشي للمظاهرات السلمية، واعتقال وتعذيب المتظ ......





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