ثلاثة مؤشرات لانهيار الانقلاب - تاج السر عثمان

2022/01/24 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان مع تصاعد المقاومة الجماهيرية للانقلاب برزت ثلاثة مؤشرات لانهيار الانقلاب كما في الآتي: المؤشر الأول : فشل القمع في وقف الثورة : رغم القمع الوحشي للمواكب السلمية والمقاومة الجماهيرية ، الا أن الثورة مازالت مشتعلة ومتمددة في الحضر الريف وفي اقاصى حدود البلاد ، وكل يوم تكتسب أرضية جديدة، كما حدث في مواكب 24 يناير التي جاءت ضخمة وهادرة في العاصمة والولايات بعد مجزرة 17 يناير، و تمكن الثوار ......





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