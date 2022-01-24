الفاشية الأوكرانية، والإمبريالية الأمريكية، والطموح الإمبراطوري الروسي، والخطر المحدق بالعالم (3/2) - منذر علي

2022/01/24 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منذر_علي جرت في جنيف، يوم الإثنين، 10 يناير 2022، محادثات بين نائبي وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابيكوف، ونائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين البلدين، ولكن المحادثات لم تسفر عن نتائج ملموسة.



ويوم الأربعاء، 12 يناير، انطلقت في العاصمة البلجيكية، بروكسل، جَلسة مفاوضات أخرى بين روسيا وحلف الناتو، بهدف الوصول إلى تخفيف التوتر المتزايد بين الطرفين، ولكنها، كسابقتها، لم ت ......





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