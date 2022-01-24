الفريق الفريجي يتوعد بالثأر لشهداء الجيش العراقي

2022/01/24 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واعتعهد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، بالثأر لشهداء الجيش العراقي.وقال الفريق الفريجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "رحم الله شهدائنا في الجيش"، مبينا انه "اليوم واثناء قيام ابطالنا في الفرقة الثامنة بمهاجمة اوكار الارهاب في وادي الشاي استشهد ثلاثة من الابطال بأنفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي".وأضاف، أن " لأمهات الشهداء وابنائهم اقول ( تحرم علينا زوجاتنا اذا لم نأخذ بثأر شهدائنا) شهدائنا في الجنة وقتلى الارهابيين في النار"، مؤكدا "سنقتص منهم قبل ان ترفع خيم العزاء".

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