توقيع اتفاقيات اقتصادية بين العراق والسعودية

2022/01/24 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬ انطلق‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬ملتقى‭ ‬الأعمال‭ ‬العراقي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬وشهد‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬البلدين‭.‬ وكشف‭ ‬المستشار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬السعودي‭ ‬عيد‭ ‬العيد،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬والعراق‭ ‬بدأ‭ ‬بالتحسن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وسيواصل‭ ‬التزايد‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬على‭ ‬تعكس‭ […]

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