فانتازيا وزراء الحطب

2022/01/24 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قضية‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬تحتمل‭ ‬كلّ‭ ‬الأوصاف‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬وصفاً‭ ‬واحداً‭ ‬بعينه‭.‬هناك‭ ‬جيل‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬آيل‭ ‬للانقراض‭ ‬والقضية‭ ‬تراوح‭ ‬مكانها،‭ ‬وكلّما‭ ‬تجيء‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬تتعقد‭ ‬الأزمة‭ ‬أكثر،‭ ‬حتى‭ ‬يبدو‭ ‬الامر‭ ‬سيّان‭ ‬بوجود‭ ‬حكومة‭ ‬أو‭ ‬عدمها‭.‬حتى‭ ‬انّ‭ ‬المواطنين‭ ‬يئسوا‭ ‬من‭ ‬تحميل‭ ‬الحكومة‭ ‬المصيبة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ […]

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