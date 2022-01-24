2022/01/24 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع تعتذر من عائلة شهيد عراقي لتصرف فردي معيب كركوك (العراق)-(أ ف ب) – بغداد -الزمان نفذ طيران الجيش العراقي ضربتين صاروخيتين ضد معاقل لتنظيم داعش حول الطارمية شمال بغداد الاثنين، وقال مصدر عسكري ان وحدات من القوات البرية توغلت في منطقة القصف وتأكدت من مقتل ثلاثة من الدواعش في الأقل ، فيما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربات جوية على داعش قرب بغداد ومقتل ثلاثة جنود بانفجار جنوب كركوك ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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