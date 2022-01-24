ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬قرب‭ ‬بغداد‭ ‬ومقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬بانفجار‭ ‬جنوب‭ ‬كركوك‭ ‬

2022/01/24 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع‭ ‬تعتذر‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬شهيد‭ ‬عراقي‭ ‬لتصرف‭ ‬فردي‭ ‬معيب‭ ‬ كركوك‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ نفذ‭ ‬طيران‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬ضربتين‭ ‬صاروخيتين‭ ‬ضد‭ ‬معاقل‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬حول‭ ‬الطارمية‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين،‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬ان‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬توغلت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القصف‭ ‬وتأكدت‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬الدواعش‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ ‬،‭ ‬فيما‭ […]

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