تليسكوب جيمس ويب بمداره النهائي.. وصوره الأولى ستصل في يوليو

2022/01/24 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي العملاق التابع لوكالة الفضاء الأميركية، ناسا، محركاته الصاروخية لمدة خمس دقائق ووصل إلى وجهته النهائية، مدار خاص حول حيث سيقضي بقية مدة خدمته في فحص الكون والتقاط الضوء المنبعث بعد وقت قصير من الانفجار الكبير.

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