واشنطن تبحث إعادة تصنيف “أنصار الله” الحوثية كمنظمة إرهابية

2022/01/24 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تبحث إعادة تصنيف جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية كمنظمة إرهابية.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي إن “الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الضربات الجوية الأخيرة على اليمن التي قتلت مدنيين، تمثل تصعيدا مقلقا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب […]

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