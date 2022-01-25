2022/01/25 | 00:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JxtGulmav0k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفق المشتل شرق العاصمة بغداد يعاني الاهمال والتلكؤ في انجازه | تقرير عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفق المشتل شرق العاصمة بغداد يعاني الاهمال والتلكؤ في انجازه | تقرير عمار غسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).