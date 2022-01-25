2022/01/25 | 00:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفق المشتل شرق العاصمة بغداد يعاني الاهمال والتلكؤ في انجازه | تقرير عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JxtGulmav0k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفق المشتل شرق العاصمة بغداد يعاني الاهمال والتلكؤ في انجازه | تقرير عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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