مشاجرة بمنطقة الكردسات في السليمانية والأسايش تتدخل

2022/01/25 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع مشاجرة في منطقة الكردسات بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مشاجرة وقعت اليوم، في منطقة الكردسات بمحافظة السليمانية".

وأضاف، أن "قوات الاسايش تدخلت لفض المشاجرة".

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