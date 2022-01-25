2022/01/25 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، تفاصيل القبض على موظف بدائرة الإصلاح، حاول إدخال ممنوعات للموقوفين.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "معلومات وردت بوجود شخص يعمل في دائرة الاصلاح التابعة للعدل حاول ادخال المواد الممنوعة والمخدرة الى الموقوفين المحكومين داخل سجن ابو غريب".

وأشار إلى، "تبليغ الجهات المختصة ونشر عناصر الاستخبارات ضمن بوابات السجن والقيام بالتفتيش الدقيق".

وأكد المصدر، "القبض على هذا الشخص الذي يعمل موظف في دائرة الاصلاح منسب لسجن ابو غريب بالجرم المشهود، وضبط بحوزته مواد مخدرة واجهزة هاتف عدد 14 وبطارية شحن هاتف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاول إدخال ممنوعات للموقوفين.. تفاصيل القبض على موظف بدائرة الإصلاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاول إدخال ممنوعات للموقوفين.. تفاصيل القبض على موظف بدائرة الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).