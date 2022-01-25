منتخب الكاميرون يقتنص فوزاً صعباً من جزر القمر المكافح ويصعد إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

2022/01/25 | 00:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز منتخب الكاميرون على جزر القمر بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب باول بيا، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.وسجل هدف جزر القمر الوحيد لاعبه يوسف مشنجاما في الدقيقة 81 من عمر المباراة.وسجل يوسف مشنجاما الهدف بطريقة مميزة، حيث سدد الكرة من ركلة حرة مباشرة […]

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