تواقيع نيابية لألغاء تخصيص قطع اراض لاعضاء المحكمة الاتحادية والقضاء والوزراء (وثيقة)

2022/01/25 | 00:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم النائب مصطفى سند، كتابا بتواقيع نيابية، الى هيئة رئاسة مجلس النواب، لغرض اضافة فقرة الغاء قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطع اراض لاعضاء المحكمة الاتحادية والقضاء والوزراء، وذلك لادراجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب.وبحسب الوثيقة الموقعة من النائب والمرسلة الى اعضاء هيئة رئاسة البرلمان، وحصلت “ايرث نيوز” على نسخة منها، فان طلب […]

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