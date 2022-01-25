الكاميرون تقصي جزر القمر وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

2022/01/25 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعالتحق منتخب الكاميرون بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بكأس أمّم أفريقيا، عقب تفوقه على منافسه منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1، الإثنين، بملعب أوليمبي بالكاميرون، في ثمن النهائي.وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول طرد قائد منتخب جزر القمر نجيم عبدو في الدقيقة 7، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.وسجل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الأول بتسديدة من داخل منطقة العمليات في الدقيقة 29، ورد منتخب جزر القمر بتسديدتين أبعدهما الحارس الكاميروني أونانا.

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