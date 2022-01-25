البنتاغون: 8500 عسكري في حالة تأهب قصوى بشأن أوكرانيا

2022/01/25 | 00:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهب قصوى؛ استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: إن "عدد العسكريين الذين وضعهم وزير الدفاع في حالة تأهب قصوى يصل إلى 8500 عسكري“.

وأكد أنه ”في الوقت الراهن لم يُتخذ أي قرار بشأن نشر قوات خارج الولايات المتحدة، لكن من الواضح جداً أنه ليست لدى الروس حالياً نية لخفض حدة التوتر“.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، في تغريدة على تويتر، مساء الأحد، إن دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة بوزن يتجاوز 80 طنا.

وأضاف: "الطائرة الثانية في كييف! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست النهاية!“.

وكانت أوكرانيا تسلمت دفعة من الأسلحة الأمريكية، السبت، وكانت بوزن يقدر بـ 90 طنا.

وتعهدت الرئاسة الأوكرانية، الأحد، بـ“مواصلة تفكيك“ الجماعات الموالية لروسيا، وذلك رداً على الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في أوكرانيا.

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