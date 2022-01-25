2022/01/25 | 00:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، عدة أسئلة بشأن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، وكيف يمكن أن يكون اجتياح موسكو المحتمل "فرصة" لدول المنطقة المنتجة للنفط "لإصلاح علاقتها مع أمريكا وتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في منطقتنا وبالذات فيم

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