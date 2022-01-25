2022/01/25 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن العراق يستعد لعقد المؤتمر الثالث لحوار الأديان خلال الربع الأخير من هذا العام .وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق يستعد لعقد المؤتمر الثالث لحوار الأديان بين العراق و دولة حاضرة والفاتيكان المزمع عقده في بغداد خلال الربع الأخير من هذا العام" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف: العراق يستعد لعقد المؤتمر الثالث لحوار الأديان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف: العراق يستعد لعقد المؤتمر الثالث لحوار الأديان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).