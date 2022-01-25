2022/01/25 | 01:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kmSkeyc0P4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - هل خففت كاميرات مراقبة السرعة من الحوادث المرورية في كردستان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - هل خففت كاميرات مراقبة السرعة من الحوادث المرورية في كردستان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).