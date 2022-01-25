إصابة لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان بكورونا

2022/01/25 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن نتيجة فحص لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان ظهرت إصابته بفيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نتائجُ الفحص أظهرت إصابةَ لاعب المنتخب الوطنيّ (أمجد عطوان) بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجةُ الفحص إيجابيةً له، بينما كانت سلبيةً لكلٍ من بشار رسن وأيمن حسين، وبالتالي يُضاف أمجد عطوان إلى قائمةِ المُستبعدين لمواجهتي إيران ولبنان".وطالبت البعثة العراقيّة، بحسب البيان، بإعادةِ نتيجة الفحص على غرارِ ما حدثَ مع مناف يونس وياسر قاسم والمدير الإداري غيث مهنا ومدرب الحراس أحمد جاسم، خصوصاً بعدما ظهرت نتيجة الفحص الثانية التي كانت سلبيةً باستثناءِ مدرب الحراس والمعالج ياسين خضير والمحاسب مصطفى خالد .ومن المؤمل أن يتم طرحُ مقترحٍ الثلاثاء صباحاً بإقامةِ فحصٍ ثالثٍ جديدٍ لتحديد موضوعِ المُصابين بفيروس كورونا من عدمه.

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