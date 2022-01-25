تطوّر مصر الاقتصادd وأهداف الحركة النّقابيّة المصريّة (معرّب⃰ ) - إبراهيم العثماني

2022/01/25 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_العثماني مصر بلد زراعي.



وثلاثة أرباع من سكانه يشتغلون بالفلاحة.



وفي سنة 1922-1923 تمثّل مساهمة الفلاحة 147.727.000 ليرة نصيب الزّراعات الفلاحيّة (1) منها 108 مليون 208.000 من بين مقدار جملي يساوي 130 مليون ليرة مصرية هو دخل مصر الوطني.



وهذه الخصيصة هي الّتي وسمت الاقتصاد الوطني المصري بالضّعف.



ومصر، وهي لا تمتلك صناعة متطوّرة، ومستقلّة شكليّا، هي فعلا تابعة اقتصاديّا وسيّاسيّا للإمبراطورية البريطانيّة.



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