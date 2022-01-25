تدمير حل الدولتين يقود لخيار الأبارتهايد (3/3) - نهاد ابو غوش

2022/01/25 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش أصوات إسرائيلية ودولية تطلق تحذيرات متكررة من الأبارتهايدسبق لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) أن أصدر تقريرا في مطلع العام 2021، جاء فيه أن النظام الذي تفرضه إسرائيل في كل المنطقة التي تسيطر عليها (داخل الخط الأخضر وفي القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة) هو نظام يقوم على تحقيق وإدامة تفوق جماعة واحدة هي اليهود على جماعة أخرى هي الفلسطينيين، وهذا النظام تجاوز ال ......





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